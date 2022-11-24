Зато выиграл: москвич поспорил с другом и выстрелил себе в гениталии

В Москве 41-летний житель поспорил с другом, что ему не слабо выстрелить себе в пах. И оказался прав.

Инцидент произошел 23 ноября. Мужчины выпивали, и во время застолья один сообщил другому, что тот не сможет просто так взять и выстрелить из пистолета себе в гениталии. Пьяный москвич воспринял это как вызов. Он взял пневматический пистолет, направил дуло на свой пах и нажал на курок.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжело травмированными половыми органами. Что ж, надеемся, ему хотя бы на душе было хорошо от выигрыша в споре.

Недавно стало известно, что 76-летняя жительница Шатуры облила кислотой соседку из-за неработающего телевизора. Потерпевшую доставили в больницу с сильными ожогами, а сумасшедшая старушка теперь держит в страхе весь многоквартирный дом.