76-летняя жительница Шатуры облила кислотой соседку из-за неработающего телевизора

В поселке Мишеронского городского округа пенсионерка плеснула кислотой в лицо соседки, потому что посчитала ее причиной своего неработающего телевизора. Старушка решила, что женщина специально отключила ей антенну.

Инцидент произошел в воскресенье в восемь часов вечера. Пенсионерка отдыхала дома, когда увидела, что у нее не работает телевизор. Она взяла трехлитровую банку с темно-коричневой смесью и пошла к соседке. Когда женщина открыла дверь, злая старушка вылила на нее содержимое банки, а остатки выплеснула на дверь.

У пострадавшей очень щипало кожу и обожгло глаза. Из-за ментальных проблем со здоровьем женщина живет одна, поэтому ей пришлось позвонить матери, которая связалась со скорой и соседями.

Неравнодушные люди помогли пострадавшей до приезда медиков, но это не смогло унять страшную боль. Несчастную женщину госпитализировали в больницу, после чего приехала полиция, чтобы разобраться в произошедшем.

Правоохранительные органы долго пытались достучаться до старушки, но та не открывала дверь. Тогда полиции пришлось связаться с ее сыном, который пообещал забрать мать и заняться ее психическим здоровьем.

Однако обещание он не сдержал, и в понедельник никто так и не приехал. Соседи перестали выходить из дома, боясь, что с ними может повториться та же история. Жители дома рассказали, что пенсионерка и раньше наводила на них ужас. Она подбрасывала людям под двери кости, свои шлепансы и лила на плитку ацетон. Жаловалась на соседей старушка тоже не в первый раз. Как-то она скандалила из-за того, что ей якобы кто-то перекрыл горячую воду.

Ранее 72-летняя американка шесть раз выстрелила в своего соседа, который отказался принимать ее ухаживания.