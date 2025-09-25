«Заткнись, я тебе пасть порву»: мужчина избил женщину из-за плача ребенка в магазине

В одном из продуктовых магазинов Подольска мужчина набросился с кулаками на женщину, которая пыталась успокоить своего сына с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Женщина рассказала в беседе с 360.ru, что нападавший вел себя агрессивно и угрожал ребенку.

Конфликт произошел на выходе из торгового зала. Посетительница Светлана рассказала, что ее сын из-за болезни устроил истерику, кричал и раскидывал товары. На это отреагировал мужчина, он стоял у кассы.

«Он наклонился и сказал моему сыну: «Заткнись, я тебе сейчас пасть порву, челюсть сломаю тебе и матери твоей тоже», — поделилась женщина.

После словесной перепалки агрессор перешел к ударам прямо в магазине. Светлана держала в руках тяжелые сумки и ничего не смогла сделать. Он нанес ей несколько ударов кулаком по лицу и голове.

«Я попыталась его толкнуть, но все произошло за секунды. Он ударил меня в висок и ухо. У меня было ощущение, что я теряю сознание», — рассказала пострадавшая.

В результате нападения женщина получила ушибы мягких тканей нижней челюсти, виска, скулы и уха. Она отметила, что нападавший, по ее мнению, был трезв, но проявлял неконтролируемую агрессию.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого — им оказался житель Тульской области 1978 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге мигрантка избила 70-летнюю пенсионерку из-за кормления кота.