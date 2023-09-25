Затащил в подвал и велел раздеться: в Приморье мужчина надругался над восьмиклассницей

В Приморском крае, в Дальнереченске, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Он схватил несовершеннолетнюю на улице и затащил в подвал. Об этом сообщает ИА Регнум.

Как стало известно, безработный россиянин приметил свою жертву, когда та шла по своим делам одна. Он подошел к ней, схватил за шею и повел ее в укромное место. Оказавшись в подвале, он велел школьнице раздеться, а затем закрыл ей глаза и связал руки и ноги.

Совершив преступление, мужчина отпустил восьмиклассницу, а сам скрылся. Однако его все равно удалось оперативно задержать. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и совершении насильственных действий сексуального характера. Состояние пострадавшей девочки-подростка на сегодняшний день не уточняется.

Ранее в Новосибирске мать выставила своего ребенка на продажу и поместила объявление в раздел «Животные». При этом стоимость сына она уточнять не стала, указала, что отправит ценник по запросу покупателя. Кроме мальчика, женщина на своей странице продавала еще и телевизор.