Организована проверка: женщина выставила ребенка на продажу в разделе «Животные»

В Новосибирске женщина опубликовала объявление о продаже ребенка на популярном сайте. Она добавила его в раздел «Животные». Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным источника, на одном из популярных сайтов объявлений появилось странное сообщение о продаже мальчика, который «очень любит качели». К посту были прикреплены фотографии маленького ребенка во время прогулки.

Отмечалось, что цена на мальчика предоставляется по запросу. Автор написал, что он находится в Первомайском районе. Профиль принадлежит женщине по имени Виктория, ее страница подтверждена, но функцию связаться по телефону она отключила. В ее профиле также есть информация о продаже телевизора.

Следственный комитет Новосибирской области проводит проверку по факту инцидента. Сейчас объявление о продаже мальчика удалено, но сохранилась его копия. В полиции и прокуратуре также проводят необходимые мероприятия.

Ранее мы писали о том, как в Ставропольском крае пресекли деятельность банды работорговцев. В качестве подозреваемых задержаны 70-летний житель Михайловска и его помощник. Следователям стало известно, что пенсионер в 2021 году купил за 8 тысяч рублей мужчину. Еще один случай произошел в 2023 году. В Михайловске под угрозой насилия продали в рабство 54-летнего гражданина. Его оценили в 15 тысяч рублей.