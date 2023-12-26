Затащил в лес, изнасиловал и убил: рецидивист получил пожизненный срок за убийство 16-летней девушки

Суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки из Дивногорска. За совершенные преступления он получил пожизненный срок, передает Telegram-канал Прокуратура Красноярского края.

Нападение на несовершеннолетнюю было совершено в конце июля этого года. Мужчина, по данным правоохранителей, затащил юную жертву в лесополосу, после чего совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Надругавшись над девочкой, преступник убил ее.

Через некоторое время о случившемся стало известно полиции. Стражи порядка задержали мужчину и доставили на допрос, во время которого подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге состоялся суд — на нем было принято решение отправить убийцу и насильника на пожизненный срок в колонию особого режима.

Ранее в Смоленской области мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.