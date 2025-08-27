Затащил в кусты на лужайке Марсова поля: ливийский подросток изнасиловал украинку возле Эйфелевой башни

В Париже 17-летний ливиец изнасиловал возле Эйфелевой башни 32-летнюю жительницу Украины. Инцидент произошел в районе Марсова поля в ночь на 25 августа.

Подросток и женщина были в тот день пьяны. Парень применил силу по отношению к украинке, затащил в кусты и изнасиловал, сообщают источники Le Parisien.

По данным издания, крики женщины услышала бригада полиции, патрулировавшая окрестности неподалеку. Правоохранители немедленно задержали насильника.

Жертва на момент событий находилась в состоянии алкогольного опьянения и не говорила по-французски, поэтому полиции еще предстоит ее допросить.

Ранее 37-летнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали в кинотеатре. Сотрудник учреждения подкараулил женщину рядом с туалетом.