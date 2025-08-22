37-летнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали в кинотеатре. Об этом сообщает «Фонтанка». В кинотеатре ТРК «Лондон-Молл», расположенного в Санкт-Петербурге, женщину изнасиловал сотрудник. Сообщается, что он подкараулил ее рядом с туалетом.

Пострадавшая поспешила обратиться в полицию — нападавшего удалось задержать по горячим следам спустя полчаса. Им оказался 51-летний гражданин Узбекистана, работающий в кинотеатре.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что подозреваемый задержан на двое суток, пока идет расследование случившегося. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера.

