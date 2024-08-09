Затаила обиду и подожгла: коврик у кровати сберег сон и жизнь москвича после ссоры с женой-пироманкой

Неудачно покушение обернулось госпитализацией для жительницы Москвы. Обиженная женщина пыталась сжечь заживо супруга, однако потерпела фиаско и сама попала в больницу с переломом позвоночника, передает Life.ru.

По данным СМИ, пара сильно поссорилась во время выяснения отношений в Гольяново. После конфликта, глава семейства отправился спасть на коврик у кровати. Его вместе с супругом попыталась сжечь обиженная москвичка.

Она подожгла футболку, бросила в сторону мужа, а потом выпугнула на улицу из окна. В результате падения с третьего этажа женщина получила перелом позвоночника. Ей потребовалась экстренная медицинская помощь.

Глава семейства, несмотря на задымление и прочее, проснулся лишь тогда, когда в квартиру вломились сотрудники МЧС, вызванные соседями. Он серьезно не пострадал. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Ранее россиянка погибла на отдыхе после ссоры с мужем. Супругу запрещал ей употреблять легкие наркотики.