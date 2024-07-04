Запретил употреблять легкие наркотики: россиянка погибла на отдыхе после ссоры с мужем

Гражданка России погибла во время отдыха с супругом в Таиланде. Труп женщины нашли под окнами высотки. Перед смертью, по данным издания Thaiger, между супругами произошла ссора.

Трагичный инцидент с участием граждан РФ произошел в Паттайе. Ночью в полицию поступил сигнал о гибели туристки возле одной из местных высоток.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина разбилась насмерть, упав с шестого этажа. Перед этим она поссорилась с мужем.

Что стало причиной конфликта, официальные службы пока не говорят. По словам очевидцев, глава семейства запрещал супруге употреблять легкие наркотики, разрешенные на территории азиатской страны.

Ранее в Пакистане разъяренная толпа убила туриста за осквернение Корана. Мужчину заживо сожгли на глазах у полиции.