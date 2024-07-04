СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 04 июля 2024, 17:42
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Запретил употреблять легкие наркотики: россиянка погибла на отдыхе после ссоры с мужем

В Таиланде россиянка выпала с балкона и разбилась насмерть после ссоры с мужем .
Запретил употреблять легкие наркотики: россиянка погибла на отдыхе после ссоры с мужем

© Freepik

Гражданка России погибла во время отдыха с супругом в Таиланде. Труп женщины нашли под окнами высотки. Перед смертью, по данным издания Thaiger, между супругами произошла ссора.

Трагичный инцидент с участием граждан РФ произошел в Паттайе. Ночью в полицию поступил сигнал о гибели туристки возле одной из местных высоток.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина разбилась насмерть, упав с шестого этажа. Перед этим она поссорилась с мужем.

Что стало причиной конфликта, официальные службы пока не говорят. По словам очевидцев, глава семейства запрещал супруге употреблять легкие наркотики, разрешенные на территории азиатской страны.

Ранее в Пакистане разъяренная толпа убила туриста за осквернение Корана. Мужчину заживо сожгли на глазах у полиции.

Источник фото:Freepik
Источник:Thaiger
Автор:Артем Хохлов
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