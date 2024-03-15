Затаил обиду и заточил садовый мастерок: молодой человек отрубил кисть возлюбленной, собравшейся замуж за другого

Правоохранители в Индии задержали 25-летнего молодого человека, который отрубил кисть своей девушке. Это произошло перед тем, как родители избранницы решили отдать ее замуж за другого мужчину, передает сообщает News9Live.

Житель округа Уннао штата Уттар-Прадеш несколько месяцев встречался с девушкой, которая, как потом оказалось, была предназначена для другого. Родители индианки назначили ее свадьбу с неким мужчиной, из-за чего молодой человек пришел в ярость. Он назначил возлюбленной встречу в тихом месте и там же отрубил ей кисть заточенным садовым мастерком.

После совершения преступления индиец скрывался, однако провел на свободе не так много времени. Вскоре его задержали правоохранители. Какой срок ему грозит за нападение на девушку, пока неизвестно.

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