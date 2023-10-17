Засыпало снегом: тело погибшей альпинистки Надежды Оленевой не могут достать из ущелья

Тело погибшей альпинистки Надежды Оленевой не могут достать из расщелины, об этом сообщает StarHit.

14 октября чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева сорвалась со скалы во время восхождения на гору Дхаулагири высотой 8167 метров. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Однако ее тело до сих пор не могут спустить с возвышенности из-за погодных условий.

Отмечается, что тело спасателям удалось обнаружить 15 октября, но вертолет не смог приземлиться на место из-за отсутствия ровной поверхности.

«С воздуха действительно была замечена лежащая фигура нашей пропавшей альпинистки. Но в связи с погодными условиями, которые резко ухудшились, подойти к ней не удалось…» — рассказал посол России в Непале.

17 октября на месте происшествия сошла лавина, тело альпинистки оказалось под толстым слоем снега. Член Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказал, что после схода лавины шансов найти тело Надежды практически не осталось.

«Вертолет уже ничего не может сделать в этой ситуации. Там опасно находиться, пошли снегопады, за два дня выпало около двух метров снега. На том месте, где была Оленева, сейчас глыба льда и снега», — рассказал он.

Ранее мы сообщали о гибели еще одной альпинистки, подруги Виктории Бони Анны Гуту.