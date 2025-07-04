Засветился на телепередаче «Давай поженимся»: фекальный маньяк терроризирует жителей Подмосковья

В подмосковном Пущино появился хулиган, который терроризирует местных жителей своими выходками. Мужчина появляется в общественных местах с фекалиями и разливает их прямо перед кафе и салонами красоты, передает mk.ru.

В первый раз нарушитель спокойствия объявился в парикмахерской. Он разлил там фекалии из мести. Однажды мужчина опоздал на стрижку и ему отказали в оказании услуги, тогда он задумал поквитаться с обидчиками.

Затем житель Пущино стал вытворять подобные выходки просто так — по крайне мере без явных причин. Местные, по данным журналистов, не спешат обращаться в полицию. Люди боятся непредсказуемого характера и поведения хулигана, которого также называют «ягодным королем» из-за бизнеса.

Помимо этого, мужчина известен другим своим поступком: он принял участие в съемках телепередачи «Давай поженимся». Автор материала про фекального дебошира предположил, что тот мог встать на тропу войны из-за неудач в личной жизни.

Ранее в Подмосковье неизвестный начал охоту на велосипедистов. Он устраивает ловушки на любителей двухколесного транспорта в лесу.