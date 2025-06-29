Опасны для жизни велосипедистов и мотоциклистов: в Подмосковье неизвестный устраивает ловушки в лесу

Жители Одинцово Московской области планируют обратиться в полицию. Они нашли в лесу ловушки, установленные, судя по всему, на велосипедистов и мотоциклистов, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

По информации журналистов, неизвестный охотится на любителей двухколесного транспорта в зеленой зоне, которая находится неподалеку от ЖК. На территории леса установлены растяжки из толстой медной проволоки.

Люди находят ловушки во время вечерних прогулок по лесополосе. Жители Подмосковного района опасаются за свою жизнь, поэтому намерены привлечь к поиску хулигана стражей порядка.

Ранее сообщалось, что в Приморье соседи подорвали гранатой дверь мужчины. Они установили растяжку на входе в жилье. Перепуганный россиянин остался жив и невредим, так как взрывное устройство оказалось страйкбольным.