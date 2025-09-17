Засунули туалетный ершик в рот второкласснице: Мизулина обратится в СК из-за инцидента в приморской школе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в СК из-за издевательств над второклассницей в приморской школе. Девочке засунули туалетный ершик в рот, а перед этим ее душили.

Мизулина узнала о происшествии и прокомментировала его в своем Telegram-канале. Глава Лиги рассказала, что 8-летнюю второклассницу силой затащили в туалет три ученицы из 9 класса. Они душили младшую школьницу, не давая позвать на помощь, а после схватились за унитазную щетку.

Руководство образовательного учреждения не сообщило родителям девочки о случившемся. Мама пострадавшей считает, что в школе хотят поскорее замять инцидент.

«Обратимся в Следственный комитет с просьбой провести проверку», — написала Мизулина.

Ранее сообщалось, что СК Чечни возбудил уголовное дело в отношении учителя. Работник школы бил детей куском трубы.