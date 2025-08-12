В Чечне учитель частной школы избивал школьников куском трубы

В Чечне учитель одной из частных школ Гудермеса систематически избивал школьников. Против педагога возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК Российской Федерации по республике.

Информация об этом дошла до следователей после того, как в Сети появилось видео, на котором подозреваемый бьет палкой двух подростков. В ходе проведенной по факту произошедшего проверки выяснилось, что учитель наносил побои ученикам с марта по май этого года.

Пострадавшими стали три мальчика. Для избиения педагог использовал кусок полипропиленовой трубы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ.

«По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на выявление причин и условий, способствовавших совершению данного преступления», — говорится в сообщении Следственного комитета.

