Засунула в розетку серебряную цепочку с крестиком: двухлетняя девочка получила удар током

Двухлетней девочки потребовалась экстренная помощь в столице РФ. Малышка засунула в розетку серебряную цепочку с крестиком и получила удар током. После этого у ребенка почернела рука, передает mk.ru.

Инцидент произошел 20 января. В тот день мама пострадавшей решила выпить чай и отвлекалась. Девочка сначала играла рядом, а потом ушла в комнату. Через минуту она заплакала и женщина бросилась к ребенку.

Оказалось, что малышка взяла серебряную цепочку с крестиком, которая принадлежит маме, и засунула в отверстия переходника. В итоге девочка получила удар током и ожог.

После этого пострадавшего ребенка доставили в больницу. Однако даже в медучреждении девочка нашла возможность получить еще несколько небольших травм.

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