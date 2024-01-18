В Красноярском крае 3-летний ребенок умер, съев пересоленную в 100 раз котлету

В Красноярском крае трехлетний ребенок скончался после того, как съел на ужин домашнюю котлету. Мясо оказалось пересолено примерно в 100 раз. Об этом сообщает издание Kp.ru.

По данным источника, умер малыш еще 1 ноября 2023 года. Как стало известно, родители мальчика решили приготовить домашнюю колбасу, в которую отец добавил нитритную соль для лучшего хранения. Но в итоге перестарался и превысил допустимую дозировку.

После этого из остатков фарша его супруга решила сделать котлеты. Их и попробовал ребенок. Практически сразу после этого ему стало плохо и вскоре он скончался. Погиб также котенок, живший в семье. Он съел рвоту малыша. К слову, родители мальчика тоже пробовали еду, но совсем немного.

Отметим, что после случившегося отца обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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