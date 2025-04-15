Заступалась за старшую сестру: подробности убийства отца 15-летней школьницей

Зарезавшая отца в московской квартире 15-летняя школьница пыталась защитить 20-летнюю сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, утром старшая из сестер собиралась на учебу в медицинский колледж. Но отец начал давить на девушку, требуя, чтобы она оформила на себя микрокредит, который бы помог погасить его долги.

Студентка ответила отцу отказом, и словесная перепалка переросла в драку. Мужчина орал на девушку и применил физическую силу. Младшая дочь, невольно ставшая свидетельницей ссоры, вступилась за сестру: девочка взяла кухонный нож и несколько раз ударила отца в область шеи.

Сестры не сбегали из квартиры, а дождались следователей. На допросе школьница пояснила, что желала смерти отцу и целенаправленно целилась в зону шеи. Мужчина умирал долго – он еще пытался напасть на дочерей.

Обвиняемая добавила, что отец постоянно унижал старшую дочь и орал на нее из-за любой мелочи. Семья не стояла на учете и считалась благополучной. Мама сестер была в момент случившегося на смене – она работает в поликлинике. Отец в прошлом привлекался к ответственности: за нападение на полицейского и хранение наркотиков в крупном размере. Были у него и долги кредитам, в результате чего приставы открыли исполнительное производство.

В отношении ударившей ножом отца девочки возбуждено уголовное дело об убийстве. Ей грозит до 15 лет колонии.

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