Незнакомец напал на российского школьника и ударил его несколько раз ножом

Поздно вечером 14 апреля мужчина напал с ножом на 11-летнего мальчика в Челябинске. Неадекват нанес ребенку множественные ранения.

Как пояснили в региональном СК, пьяный 36-летний мужчина напал на мальчика в подъезде дома на улице Дегтярева. Злоумышленник несколько раз ударил несовершеннолетнего ножом. Крики мальчика услышал житель дома – он вышел на улицу, спугнув неадекватного мужчину.

Сосед сразу же вызвал скорую помощь, увидев истекающего кровью ребенка в шоковом состоянии, рассказали в местных интернет-сообществах.

«Приезжайте быстрее, первый подъезд, с него течёт, капает с него, давайте быстрее!», - кричал житель дома, разговаривая с медиками.

Правоохранители отметили, что мужчина был ранее судим. Злоумышленника задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

До этого мать напавшего с ножом на девочку школьника из Нового Уренгоя назвала его хорошим ребенком. Она отметила, что мальчика травили из-за лишнего веса.