Застрявшая на пике Победы альпинистка подписала расписку перед восхождением: известно содержание документа

Застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением подписала расписку о снятии любой ответственности с отправившей ее в горы туристической фирмы в случае получения травмы.

«Официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий».

Расписку Наталья подписала 3 августа, а уже 12 августа при спуске с пика Победы она упала и сломала ногу на высоте 7100 метров.

Своей подписью Наговицина якобы подтвердила, что не будет иметь ни материальных, ни административных, ни юридических претензий к компании и ее сотрудникам.

При этом турфирма добровольно взяла на себя обязательства по оплате расходов за попытки спасения россиянки и потратила порядка 60 тысяч долларов (4,8 млн рублей по текущему курсу -прим. ред.) Представители компании также отказались от каких-либо финансовых требований к сыну Наговициной.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина более двух недель ждала помощи на высоте 7100 метров, но так и не дождалась. При попытках спасти ее погиб итальянский альпинист, кроме того, вертолет совершил жесткую посадку в горах. 27 августа военный дрон Киргизии поднялся на пик, но не обнаружил в палатке россиянки признаков жизни.

Ранее в Сети появились последние снимки Наговициной со сломанной ногой на пике Победы. Альпинистка выглядела бодро и широко улыбалась, обнимая итальянца, который вскоре погиб на высоте 6000 метров.