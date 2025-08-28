В Сети появились последние снимки Наговициной со сломанной ногой на пике Победы
© Freepik
Альпинисты, которым удалось добраться до застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной и оставить ей палатку и спальник, сделали несколько фотографий с места происшествия.
На опубликованных РЕН ТВ кадрах запечатлена Наталья на высоте 7100 метров с уже сломанной ногой, которую зафиксировали деталью от палатки. Несмотря на полученную травму, Наговицина на снимке улыбается и выглядит бодрой.
Кроме того, альпинисты сделали фотографию палатки, в которой в итоге россиянка ждала помощи более двух недель.
Во время спуска с горы после встречи с Наговициной погиб итальянский альпинист Лука Синигалья. Его тело осталось лежать на высоте 6100 метров.
Напомним, 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина оступилась и сломала ногу при спуске с пика Победы в Киргизии. Ее пытались эвакуировать с горы несколько раз, однако все попытки оказались безуспешными.
27 августа военный беспилотник Киргизии не обнаружил признаков жизни на пике Победы. По данным оператора, движение внутри палатки не зафиксировано.