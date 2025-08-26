Застрявшая на пике Победы альпинистка была физически не готова к восхождению. Об этом сообщает The Voice.

В беседе с журналистами горный гид Артем Ценцевицкий рассказал, что Наталья Наговицина еще год назад пыталась покорить пик. Собрав группу, Артем решил проверить Наталью на выносливость. Однако, по словам гида, она не выдержала быстрый темп группы. Артем понял, что Наговицина не подготовлена физически и не взял ее с собой. По воспоминаниям гида, альпинистка обиделась на него из-за отказа.

«Подойдя в первый лагерь, я сказал Наташе, что ее текущие физические способности не подходят для пика Победы и нужно сильнее готовиться. Наташа немного обиделась, я не стал брать с нее никаких денег. Собственно, мы и разошлись. Думаю, больших обид она на меня не затаила, но ей очень хотелось на гору, в лагере она говорила, что это неправильно», — рассказал собеседник издания.

По словам Артема, Наталья была одержима мыслью покорить пик. Он убежден, что фанатичность альпинистки привела ее к трагичному стечению обстоятельств. В беседе с журналистами гид выразил уверенность — россиянки уже нет в живых.

«Фанатичность в любом деле не является адекватностью. У меня нет горы мечты, на которую я расшибусь, но залезу, и, мне кажется, это правильный подход. У Наташи была железная цель — Победа, она к ней шла любой ценой, и, мне кажется, это неправильный подход, это страшно», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Наталья Наговицина находится у камня, где лежит тело погибшего 10 лет назад альпиниста.