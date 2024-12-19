Застрял среди камней в воде: россиянин упал с гидроцикла в Таиланде и погиб

Российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Он каталя на гидроцикле в море и пропал. Через некоторое время гражданина РФ обнаружили мертвым, пишет местное издание Khaosod.

По данным СМИ, за помощью обратился друг погибшего мужчины. Он рассказал, что его 58-летний товарищ катался на гидроцикле у пляжа Карон, а после внезапно пропал.

О случившемся сообщили в полицию. На месте, где исчез россиянин, началась спасательная операция. В итоге бездыханное тело туриста обнаружили моряки поздно ночью — оно застряло между камней в воде.

Таиландские правоохранители начали расследование по факту гибели мужчины. Кроме того, они оповестили о трагичном случае российское посольство.

Ранее спасатели ампутировали ногу туристу, застрявшему в расщелине. Мужчина сплавлялся вместе с друзьями по рекам Австралии.