Не терял позитивного настроя ни на минуту: спасатели ампутировали ногу туристу, застрявшему в расщелине

Спасателям пришлось ампутировать ногу туристу в Австралии. Мужчина застрял среду камней и едва не погиб. Инцидент произошел, когда он сплавлялся с друзьями по реке, передает The Guardian.

По данным СМИ, 60-летний мужчина упал в расщелину со скалы. Он изучал местность и угодил в ловушку. У туриста застряла нога между камней. Самостоятельно он не смог ее достать, поэтому сигнализировал спасателям.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место. Они попытались вытащить мужчину, частично погруженного под воду, но не смогли. Чтобы спасти жизнь туристу, им пришлось ампутировать ему ногу.

При этом, несмотря на радикальные меры, пострадавший не терял позитивного настроя ни на минуту. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

Ранее пьяные турки избили туристов из РФ, которые возвращались в пятизвездочный отель. Один пострадавший попал в больницу.