Застреливший скейтера в Москве мужчина имел при себе мачете, бинокль и автомат

В Москве поймали мужчину, который застрелил скейтера и пытался скрыться. При нем были обнаружены некоторые вещи, среди которых нашли мачете, бинокль и автомат. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, преступление произошло на западе столицы. Днем 6 июня мужчина подкараулил жертву у подъезда и открыл огонь из автомата. Раненый пытался спастись и убежал, но преступник его догнал и выстрелил в голову.

Правоохранители узнали, в какой местности скрывается мужчина. Но перед задержанием он решил дать отпор и открыл стрельбу. Он выпустил 15 пуль, но получил ранение и был пойман.

Сайт 360.ru публикует кадры задержания. Очевидец рассказал о том, как это происходило. Он сообщил, что помог полицейским и эвакуировал детей с площадки, которая находилась недалеко от того места.

«Когда он перезаряжался, я с другой стороны говорил сотрудникам [полиции], чтобы они вперед шли», — отметил очевидец.

По словам мужчины, задержанный худощавого телосложения был в черной одежде. Он до последнего пытался убежать и оказать сопротивление. Задержание происходило в районе Аминьевского шоссе. Он стрелял в свою жертву из АКС-74У.

Выяснилось, что убившим скейтера был 36-летний мужчина. Отмечается, что прорабатывалась версия, что это был киллер, но она не получила подтверждений. По мнению следователей, у молодых людей был личный конфликт, возникший на почве ревности, отмечает РЕН ТВ.

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