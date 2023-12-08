Застреленная в брянской гимназии девочка закрыла своим телом от пуль сверстников

Убитая одноклассницей в брянской гимназии девочка ценой своей жизни спасла других детей. Оказалось, что она закрыла сверстников от пуль своим телом. Об этом сообщает Kp.ru.

Как рассказала одна из подруг умершей восьмиклассницы, стрельба шла во все стороны. Пришедшая с дробовиком в класс школьница ни в кого не целилась, но одна из учениц стояла ближе всех, поэтому и погибла.

«Она закрыла собой других одноклассников. Наверное, спасла кого-то ценой своей жизни», - рассказала приятельница девочки.

Также собеседница издания опровергла то, что между подростками был конфликт из-за мальчика. Напомним, что по одной из версий ученица шла целенаправленно убивать именно соперницу. Сам парень тоже пострадал, но смог выжить. Однако одноклассники ничего подобного не замечали.

К слову, погибшая школьница мечтала, когда вырастет, стать врачом и спасать людей. Ее старший брат рассказал, что она была доброй, отзывчивой и дружелюбной.

Напомним, что стрельба в гимназии произошла 7 декабря. Одна из учащихся пришла ко второму уроку с оружием. В итоге она убила одну одноклассницу, а после покончила с собой.

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