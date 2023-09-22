«Заставят жениться»: восьмилетний мальчик испугался свадьбы и сбежал из дома в лес

На Урале восьмилетний мальчик сбежал из дома, чтобы никогда не жениться. На уроке ребенок узнал, что в будущем нужно будет создавать семью и испугался. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в уральском городе Прокопьевске. Второклассник сбежал из дома и планировал жить в лесу, но взрослые быстро его нашли. Ребенок решил, что его заставят жениться, а он этого не хотел.

Мать мальчика рассказала журналистам, что старшие ребята рассказали ему о том, откуда берутся дети.

«Он сообщил мне об этом и сказал, что ни за что никогда не будет жениться, потому что ему такое противно и отвратительно», – вспоминает женщина.

Она не стала обращать на это внимание, но после в школе состоялся урок «Разговоры о важном». Ученикам поведали о семейных ценностях и о том, что у каждого будет семья и дети. Мальчик был в шоке и несколько дней ходил грустный, а после ушел гулять и не вернулся.

Взрослые нашли ребенка в лесополосе, где он готовил для себя ночлег из одеял, которые взял с собой из дома. Мальчика вернули, но он остался тверд в своих убеждениях. Более того в будущем он намерен построить дом в лесу и жить там в одиночестве.

«Он сказал мне, что все равно сбежит, потому что, если останется дома, его потом заставят жениться и заниматься сексом», – объяснила мать.

Женщина вздыхает и говорит, что не знает – плакать ей или смеяться. Но психолог советует не смеяться над ситуацией, которая на первый взгляд кажется забавной.

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