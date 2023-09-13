В Нижегородской области три дня ищут 13-летнюю девочку, сбежавшую из дома замуж

В Нижегородской области пропала без вести 13-летняя девочка. Она объявила родным, что собирается замуж, села в «Ладу» и больше дома не появлялась. Ищут ее уже три дня. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, несовершеннолетняя жительница села Малое Туманово познакомилась с парнем и на протяжении суток продолжала с ним переписку. После этого она пришла к сестре и призналась, что собирается замуж. Родственница не восприняла эту информацию всерьез, однако школьница оказалась настроена решительно.

Через несколько часов после разговора подросток покинула дом, села в подъехавшую машину к незнакомцу и уехала. Девочка так и не вернулась. Родители пытались дозвониться до дочери, но ее телефон то был выключен, то она не принимала вызовы. Ее не могут найти уже три дня, и члены семьи предполагают, что ее могли выкрасть цыгане, чтобы женить на молодом человеке без согласия отца и матери.

Поиски пропавшей продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Уфе подросток покончил с собой. В предсмертной записке он указал, что сильно боялся не сдать ОГЭ, которое ему предстояло в 2024 году.