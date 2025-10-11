Заставляли попрошайничать: потерявший обе ноги в чеченской кампании ветеран провел 9 лет в рабстве у цыган

Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков провел 9 лет в трудовом рабстве у цыган в Татарстане. Спустя долгие годы мужчину удалось спасти, передает RTVI.

Бывшего военнослужащего, который потерял обе ноги во время службы в Чечне, спаивали и заставляли попрошайничать. Все полученные деньги ветеран с инвалидностью отдавал «хозяевам» — цыганам.

В рабстве над россиянином регулярно издевались: его плохо кормили, били электрическим шнуром. Также пленнику выбивали зубы.

Вызволить мужчину помогла активистка из Альметьевска. Сейчас Сергей находится в безопасности. Его обидчиков задержали. В отношении одного из злоумышленников возбудили дело об использовании рабского труда.

Ранее на Ставрополье суд вынес приговор работорговцу. Он продал мужчину на животноводческую ферму за 50 кг колбасы и 5 тысяч рублей.