На Ставрополье мужчину продали в рабство за 50 кг колбасы и 5 тысяч рублей

На Ставрополье мужчину продали в рабство за 50 кг колбасы и 5 тыс. рублей. Суд вынес приговор продавцу и назначил 10 лет колонии.

Подробности сообщает bloknot-stavropol.ru.

Дело рассматривал Шпаковский районный суд. Мужчине назначили 10 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год и один месяц. Решение пока не вступило в силу.

Работорговец создал банду в 2019 году, жертвами группировки становились люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. У них отбирали паспорта и документы.

Одной из целей стал пьяный мужчина, у которого не было связи с родственниками. Обвиняемый познакомился с ним в 2023 году. Жертву обманом перевезли из села Верхнерусское в Михайловск и продали за 50 кг колбасы и 5 тыс. рублей. Мужчину купили для работы на животноводческой ферме и дальнейшей перепродажи.

Ранее продюсер Юрий Бардаш заявил, что отечественным шоу-бизнесом правят деньги, а не творчество. Он назвал шоу-бизнес рынком.