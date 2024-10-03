Спасенный из рабства цыган россиянин рассказал о побеге: «Предупреждали, что ловят, догоняют и бьют»

В Тульской области волонтеры спасли десятки людей, находившихся в рабстве у цыган. Людей лишили свободы и заставляли работать. Один из них однажды попытался сбежать, но его поймали и вернули обратно. Подробности узнала Газета.Ru.

Мужчина рассказал, что хотел вырваться из плена, хоть и осознавал опасность. Рано утром после подъема он скрылся от смотрителей и убежал через кусты. За ним сразу же выехали на автомобиле.

«Я решил, что надо рисковать и бежать. Хотя меня предупреждали, что тут ловят, догоняют и бьют, издеваются. Но попробовал уйти утром на свой страх и риск», - поделился россиянин.

Сбежавший планировал добраться до Москвы на автобусе. Но когда он добрался до остановки, его уже нашли цыгане. Они заставили его сесть в машину и вернули на ферму.

«Они довезли меня к автобусу с другими работягами, с ними я поехал на работу в сад», - заявил мужчина.

В итоге после неудавшегося побега россиянин все-таки вырвался на свободу благодаря волонтерам. На данный момент по факту пленения людей проводятся проверки.

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