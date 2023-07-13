Заставляла мыть унитаз руками: мать-блогер показала методы воспитания приемных детей

В Крыму органы опеки проверяют многодетную мать, после публикации видео в ее блоге. Женщина ругала родных и приемных детей, заставляя мыть унитаз голыми руками. О подробностях нашумевшей истории сообщает kp.ru.

По данным источника, в поле зрения органов опеки и следователей попала уроженка Нижневартовска. Она является опекуном семерых детей, пятеро из которых – приемные. В какой-то момент женщина со своей большой семьей перебралась в Крым. Она стала вести блог, где рассказывала о жизни, показывала и детей.

В один момент женщина стала добавлять ролики, где демонстрировала своеобразные методы воспитания. Одно из видео шокировало ее подписчиков. СМИ пишут, что на кадрах мать ругала дочь за плохое поведение и заставляла руками мыть унитаз. Все это время она кидалась в ребенка тапками и кричала, что отправит девочку в детский дом. Но сама жительница считает, что делала все правильно. Якобы чтобы наследники не пытались «сесть ей на голову».

Сначала с дамой побеседовали надзорные органы, потом проверку организовали сотрудники Министерства образования республики. Оказалось, что после переезда она не стала регистрироваться в органах опеки.

Отмечается, что на женщину составили протокол из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Семья находится под особым контролем. Этой историей также заинтересовались следователи. Проводится проверка. Многодетная мать удалила блог.

Ранее мы писали о том, как суд в Тюмени арестовал мать, угрожавшую расправой 12-летнему сыну в соцсетях. Следствие выяснило, что она била ребенка, не обеспечивала регулярным питанием и средствами гигиены, заставляла жить в антисанитарии и без спального места.