Заставляла делать уроки: пятиклассник напал с ножом на маму в Подмосковье

Пятиклассник в Подмосковье попал в психбольницу после того, как напал на маму с ножом. Школьник разозлился из-за того, что она заставляла делать его уроки.

Как пишет Life.ru на Telegram-канал SHOT, 29-летняя мама в Орехово-Зуево заставляла своего 12-летнего сына сделать домашнее задание, которое он игнорировал все выходные.

Но в какой-то момент пятиклассник настолько вышел из себя: он схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать женщине, что убьет сначала ее, а потом себя, если она не отстанет от него.

Шокированная поступком сына мать вызвала скорую помощь и полицейских. Ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу: врачи выясняют, есть ли у него какие-то отклонения. В ситуации разбирается полиция.

Ранее в Домодедове пенсионер избил 13-летнего школьника из-за пластикового ножа. Сейчас выяснение обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура Московской области. Заявление в полицию написали родители несовершеннолетнего.