Нанес ему несколько ударов по голове и телу: мужчина избил ребенка за пластиковый нож

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах травмирования 13-летнего школьника в Домодедове. Несовершеннолетний был избит пенсионером за то, что принес на детскую площадку пластиковый нож, передает Telegram-канал Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел накануне, 14 апреля. Днем на детской площадке пожилой мужчина нанес несколько ударов по голове и телу мальчика на глазах у других несовершеннолетних.

Причиной нападения стало то, что бабушка одного из школьников увидела у подростка игрушечный нож и сообщила своему мужу. А он, в свою очередь, избил мальчика и вырвал у него пластиковый предмет.

Сейчас выяснение обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура Московской области. Заявление в полицию написали родители несовершеннолетнего.

Ранее в Балашихе подросток потерял сознание по пути домой после избиения в школе. На мальчика напал старшеклассник, занимающийся боксом.