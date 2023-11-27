Заставлял ремонтировать дом: полковник полиции сделал из своего зама разнорабочего

Бывший высокопоставленный полицейский получил условный срок в Ростое-на-Дону. Половника обвинили в превышении должностных полномочий — он использовал своего подчиненного в качестве разнорабочего, передает Kp.ru.

По данным источников издания, неуставные отношения между 47-летним полковником и его прямым заместителем начались с ремонта дома. Полковник заставил подчиненного заниматься внутренней отделкой кирпичного одноэтажного коттеджа. При этом денег у высокопоставленного полицейского, судя по всему, не хватало, так как, помимо работы, заместителю приходилось тратить на все личные средства.

Мужчина, который занимался ремонтом, оказался не чист на руку, а его начальник мог знать об этом и пользоваться ситуацией. После дома полковник поручил заместителю починить еще и автомобиль.

В итоге все прояснилось, когда заместителя задержали за крупную взятку. Он рассказал о растущих аппетитах начальника, и тот получил условный срок за превышение должностных полномочий. Полковника осудили на один год.

Ранее в Тульской области экс-начальнику полиции было предъявлено обвинение в незаконной передаче боевого огнестрельного оружия своим детям. Несовершеннолетние стреляли из него на полигоне.