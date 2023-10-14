Возбуждено дело на экс-главу отдела полиции из-за передачи оружия детям
Под Тулой экс-глава отдела полиции дал детям оружие и попал под стражу.
Бывшему начальнику полиции в Тульской области предъявлено обвинение в незаконной передаче боевого огнестрельного оружия своим детям для стрельбы на полигоне.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, 7 июня 2023 года бывший начальник полицейского отдела в деревне Замарино Алексинского района передал своим двум сыновьям оружие. Оно находилось на вооружении отдела полиции. Целью мероприятия была стрельба на полигоне.
Отмечается, что один из сыновей — несовершеннолетний ребенок.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Кроме того, стало известно, что ранее в отношении мужчины возбуждалось дело о получении взятки, организованной группой лиц.
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