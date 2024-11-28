Порванную губу отчим пытался сшить сам: российский школьник прятался в магазине от нового мужа матери

В Прокопьевске Кемеровской области школьник сбежал из дома от отчима и два дня прятался в магазине. Ребенок находился в молочном отделе среди коробок.

Об этом пишет РЕН ТВ.

Школьник пропал 26 ноября – полиция нашла его 28 числа в супермаркете. На лице подростка были следы жестокого избиения.

Отчим задержан, возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Мальчика поместили в социальное учреждение, с ним работают психологи.

Стало известно, что мужчина выставлял ребенка на ночь на холод без верхней одежды, а также избивал.

Как пишет Telegram-канал 112, новый муж матери бил ребенка так, что лицо превратилось в кровавое месиво. Однажды отчим порвал ребенку губу и пытался зашить сам. Такие методы воспитания мужчина применял полгода.

По информации источника, 24 ноября мальчик зашел в магазин и лег между коробками. Ночью выходил поесть и прятался снова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ребенок двух лет сбежал из сада. Мальчик вышел на улицу без одежды в мороз. Его заметил прохожий, он накрыл курткой и отвел в теплое место, вызвал полицию.