Внезапно зашевелился, а затем закричал: новорожденный мальчик ожил за несколько часов до похорон

Необычный случай с участием новорожденного мальчика произошел в Индии. Ребенок появился на свет мертвым, но по какой-то причине ожил, когда дело уже почти дошло до похорон, передает The Times of India.

История произошла в больнице Медицинского колледжа имени Свами Рамананда Тирта штата Махараштра. Медики провели кесарево сечение матери, которая находилась на 27 неделе беременности. На свет появился мальчик весом 900 грамм. Он не подавал признаки жизни.

Ночь младенец провел в больнице, а утром его отдали близким для похорон. Перед погребением мальчик неожиданно для всех зашевелился, а потом и вовсе закричал. После этого ребенка вернули в больницу, где он теперь находится на выхаживании. Выживет малыш или нет — врачи пока не дают прогнозов.

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