Заставили стоять на коленях и называть себя «чушпаном»: школьники избили одноклассника и сняли клип
В Уссурийске школьники избили одноклассника под музыку из отечественного сериала.
© Freepik
Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку после появления в Сети видео, на котором группа несовершеннолетних избивает сверстника под музыку из сериала «Слово пацана». Школьники напали на одноклассника после уроков в Уссурийске, передает mk.ru.
Инцидент произошел на территории образовательного учреждения. Компания подростков поймала мальчика, а после стала издеваться над ним. Несовершеннолетнего избивали, а также заставляли его оскорблять себя на камеру. Так, школьник, стоя на коленях, назвал себя «чушпаном».
Через некоторое время мучители смонтировали и выложили в Сеть музыкальный клип, в котором издевались над жертвой под музыку из сериала «Слово пацана». Правоохранителям стало известно о записи. В настоящий момент они проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее в Ленобласти 13-летнюю девочку избили в школьном туалете. У пострадавшей девочки диагностировали сотрясение мозга.