Заставили перевести крупную сумму и разбить телефон: школьник пропал после общения с украинскими мошенниками

В Москве 13-летний подросток стал жертвой мошенников. Они запугали мальчика настолько, что он бы вынужден уйти из дома. Поисками школьника занимались сотрудники правоохранительных органов, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, все началось с того, что мальчик скинул свою геолокацию некому парню, с которым отдыхал ранее в лагере. После этого ему написали аферисты, которые представились правоохранителями.

От лица МВД злоумышленники просили доказать юного москвича, что у него нет связей с ВСУ. Также они требовали фото драгоценностей из дома и банковских счетов. Так, мальчику пришлось перевести деньги и разбить свой телефон по указке кураторов.

В конце концов мошенники заявили, что школьника ищет полиция. Они запугали несовершеннолетнего тем, что если он вернется домой раньше 12 часов с начала поисков, то его заберут в детдом. Жертва аферистов в очередной раз клюнул на удочку и просидел всю ночь на скамье в закрытом ЖК. На утро его нашли стражи порядка.

