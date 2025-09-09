После они требуют передать деньги: украинские мошенники заставляют российских детей включать газ

Мошенники, которые действуют с территории Украины, теперь не только крадут деньги россиян, но и подвергают их жизни прямой опасности. Так, аферисты при помощи обманутых детей пытаются спровоцировать взрыв газа, передает Telegram-канал ТВ Центр | ТВЦ.

По информации журналистов, об этом стало известно после разговора украинских мошенников с российской актрисой озвучки. Женщина сымитировала детский голос и узнала, что хотели провернуть злоумышленники.

Аферисты сказали включить газ и закрыть окна — якобы для проверки оборудования. После это попросили передать им родительские деньги. При этом преступники объяснили, что взрослые в курсе всего того, что происходит.

Ранее сообщалось, что россиянка пришла с заминированной православной иконой к зданию ФСБ. Ничего не подозревающая женщина попалась на удочку украинских мошенников.