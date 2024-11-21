Заставили детей кричать от страха: две маникюрщицы устроили драку у школы с откусыванием пальцев

Дети в Великобритании стали свидетелями жестокого зрелища. Три мамы устроили драку возле школы. А одна участница конфликта пыталась откусить палец у другой, передает The Sun.

По данным СМИ, драке предшествовала ссора двух женщин, которые работают в маникюрных салонах. Конкурентки повстречались у школы и практически сразу же устроили бой.

Также в выяснении отношений на кулаках принимала участие третья женщина, которая сопровождала одну из британок. В ходе борьбы самая упертая из соперниц попыталась откусить палец оппонентке, но не смогла.

За жестокостью двух матерей наблюдали дети. Они кричали от ужаса, проходя мимо места драки. Усмирить разъяренных женщин смогли только полицейские. Однако возбуждать дело по факту случившегося они не стали.

Ранее американский миллиардер Илон Маск написал в социальных сетях причину, по которой не следует посещать Великобританию. Его обеспокоили осужденные педофилы.