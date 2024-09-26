«Они освобождают осужденных педофилов»: Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию

Американский миллиардер Илон Маск написал в социальных сетях причину, по которой не следует посещать Великобританию в ближайшее время. Бизнесмена смутило то, как в стране относятся к педофилам.

Перед тем, как опубликовать пост в соцсети X, Маск узнал об исключении из списка участников британского инвестфорума. Принятое организаторами мероприятие решение, видимо, подтолкнуло основателя компании Tesla к критике.

Так, миллиардер обратился к своим подписчикам и рекомендовал им не путешествовать в Великобританию. По словам Маска, там выпускают на волю осужденных педофилов.

«Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях», — написал он в соцсети X.

Ранее Маск выразил готовность оплодотворить Тейлор Свифт. Также он не против взять кота известной певицы под опеку.