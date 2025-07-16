Заставили чистить дороги в +40 градусов: 58-летняя чиновница умерла после субботника

В Ставропольском крае 58-летняя сотрудница администрации умерла после субботника. Сын женщины обвиняет во всем ее начальство, которое обязало работников выйти трудиться в жаркий день.

Мужчина рассказал обо всем Telegram-каналу Осторожно, новости. По его словам, мать работала в администрации Грачевского муниципального округа Ставрополя. На минувших выходных чиновницу обязали посетить субботник. При жаре в +40 градусов женщина чистила дороги. В какой-то момент ей стало плохо.

Работницу администрации увезли в больницу — однако помочь ей не удалось. В больнице заявили, что пациентка умерла от острого панкреатита. Однако сын женщины отмел подобное предположение, так как мать никогда не жаловалась на поджелудочную железу.

Мужчина и его адвокат уже подали заявление в Следственный комитет и губернатору Ставропольского края. Они планируют оспорить результаты посмертной экспертизы и привлечь к ответственности, кто может быть причастен к трагичному исходу.

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