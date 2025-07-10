В Москве полиция обнаружила тело электрика, умершего в своей машине от аномальной жары

На юге Москвы полиция обнаружила в машине труп мужчины. По предварительным данным, он скончался от жары.

Как сообщает mk.ru, в ходе дневного патрулирования района, сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину, спящего на животе на заднем сидении припаркованного автомобиля.

Заметив приоткрытое окно, полицейские несколько раз постучали по стеклу, но ответа не последовало. Мужчина не подавал признаков жизни. Тогда на место были вызваны медики и другие служители закона. После вскрытия машины выяснилось, что мужчина мертв.

При этом на мобильный телефон гражданина поступали звонки. До него пытался дозвониться его руководитель, с которым пообщались сотрудники МВД. В хоте разговора полицейские установили, что найденный в машине мужчина работал на него электриком. Молодой человек, примерный возраст 25-30 лет, после обеда перестал выходить на связь.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предположительно, во время перерыва мужчина прилег поспать, и его сердце не выдержало жары.

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