Заставила выпить неизвестные таблетки: кладовщица взяла в заложники двух коллег и отравила их

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин и планирования убийства третей в Краснодаре. По подозрению в совершении преступлений задержали 45-летнюю работницу склада на хлебозаводе, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, у кладовщицы были наряженные отношения с коллегами по работе: женщина часто ругалась и скандалила с начальством. Вечером 3 июля жительница Краснодара решила воплотить в жизнь план мести. Она пришла в гости к заведующей складом, у которой сидела еще одна ее коллега. С порога работница хлебозавода начала угрожать знакомым игрушечным пистолетом, а после заставила выпить их неизвестные таблетки.

Через некоторое время заложницы скончались. Тогда кладовщица позвонила директору хлебозавода и попросила его приехать, чтобы записать на свой счет уже третью жертву. Однако убийства не произошло, так как в дом ворвались полицейские. Они задержали женщину и увезли в отдел. За совершенные преступления кладовщице грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре судимый за убийство начальник сломал 11 ребер рабочему. Мужчина вышел на смену пьяным.