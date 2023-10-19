«Заставила есть хлеб из мусорного ведра»: воспитателя детсада обвинили в издевательствах

В Челябинске воспитателя детского сада обвинили в издевательствах над шестилетним ребенком после того, как он рассказал матери, что его заставили есть из мусорного ведра. Действия сотрудницы были также зафиксированы камерой видеонаблюдения. Об этом сообщает 74.ru.

По данным источника, женщина, работающая с дошкольниками, в хозяйственных перчатках дала малышу хлеб. Тот сообщил, что кусок был вынут из бака для отходов и отказался от обеда. Вся эта ситуация спровоцировала смех одногруппников ребенка, и он решил обо всем рассказать матери.

«Сын вечером того дня дома нам сказал: «Мама, папа, я кое-что вам расскажу. Меня воспитательница заставила есть хлеб из мусорного ведра и меня вырвало», - поделилась собеседница издания.

После слов мальчика родительница решила посмотреть записи с камер и заметила, что сотрудница действительно передала ему хлеб в перчатках. Правда, откуда он был взят – неизвестно. Шокированная мать обратилась сначала к заведующей детского сада, а затем в прокуратуру.

Руководитель дошкольного учреждения в беседе с журналистами отметила, что в курсе произошедшего, но воспитателя никто увольнять не будет. С педагогом сейчас работают. До этого на нее жалоб не поступало.

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