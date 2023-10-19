Юный саксофонист из Москвы выбил себе три зуба в музыкальной школе

10-летний саксофонист выбил себе три зуба в одной из московских музыкальных школ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мальчик пришел в музыкальную школу на урок. Во время занятия он захотел поиграть с другом, у которого на шее висел саксофон. Во время игры ребенок упал лицом на музыкальный инструмент и выбил себе три зуба.

Пострадавшему сразу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали юного саксофониста. Позже стражи правопорядка выяснили, что ребенка толкнули случайно, поэтому ничего криминального в этой истории нет.

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