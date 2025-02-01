Заставил позвонить родственникам и попрощаться: заложница «черного лесоруба» рассказала, как ей удалось выжить

Женщина, которой удалось выжить после встречи с «черным лесорубом», рассказала журналистам RT о плене. Злоумышленник расправился с тремя коллегами сотрудницы лесничества, а затем взял ее и другого мужчину в заложники.

«Черный лесоруб» занимался незаконной вырубкой и, когда к нему приехали с проверкой, попытался все скрыть. Он застрелил трех человек и сжег их тела в машине. Еще двух, мужчину и женщину, он взял в заложники.

По словам сотрудницы лесничества, лесоруб вел себя необычно. Он ходил по комнате в немецкой пилотке с крестом и читал молитвы. Женщина, опасаясь за свою жизнь, показывала злоумышленнику фотографии с внуками и просила о пощаде. Перед этим мужчина заставил заложников позвонить родственникам и попрощаться.

Однако двум сотрудникам лесничества удалось выжить, а лесоруб погиб — он наложил на себя руки. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее дочь жертвы маньяка-людоеда Александра Спесивцева смогла отсудить у него денежную компенсацию. Женщине полагается выплата в миллион рублей.